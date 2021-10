Carnival-Aktie: Wohin führt die Reise?

Seit gut einem halben Jahr pendelt die Carnival-Aktie ziemlich orientierungslos in einer Bandbreite zwischen 15 und 22 Euro hin und her. Das Zwischenhoch aus dem Sommer bei 22 Euro konnte in den Folgemonaten nicht mehr überwunden werden. Was hält die Aktie des Kreuzfahrtriesen noch zurück? Und wie stehen die Chancen, dass sie wieder zu alten Höhen zurückfindet?

Zurück zur Normalität im neuen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!