Carnival Aktie: Woher dieser Optimismus?

Die zurückliegende Woche war für Carnival an der Börse wahrlich keine gute: Die Aktie des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt war mit einem Kurs von 11,90 Euro am vergangenen Montag in den Handel gestartet, 10,95 Euro standen vor dem Wochenende nur noch auf dem Kurszettel. In dieser Woche hat sich das Bild grundsätzlich gewandelt: Die Carnival-Aktie hat bereits am Montag mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



