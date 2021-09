Carnival-Aktie: Woher diese Zuversicht?

Die Aktie von Carnival, im Sommer massiv zurückgefallen, bastelt weiter erfolgreich an ihrem Comeback. Die Papiere des größten Kreuzfahrt-Unternehmens der Welt verbesserten sich am Mittwoch zum Börsenstart um weitere 1,3 Prozent auf 20,65 Euro. Damit hat die Carnival-Aktie allein in der zurückliegenden Woche um gut 12 Prozent an Wert zugelegt. Was die Zuversicht der Anleger nährt, ist unklar. Zuletzt hielten sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



