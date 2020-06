Carnival-Aktie – Wieder negativ?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Hier scheiden sich die Geister! Die einen sehen die Aussichten für die Kreuzfahrt-Branche wieder sehr rosig und erwarten in Bälde eine Normalisierung – mit entsprechend fantastischen Kursaussichten auch für die Carnival-Aktie! Die anderen sind eher skeptisch! Denn vor allem in den USA ist die Corona-Pandemie noch lange nicht ausgestanden. Die jüngste Entwicklung in Peking zeigt zudem, dass stets neue Infektionsherde auftreten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



