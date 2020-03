Carnival-Aktie – Wie zur Finanzkrise – nur noch schlimmer?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie des weltgrößten Kreuzfahrt-Unternehmens der Welt im Keller! Untergetaucht! Auf Grund gelaufen! Die Carnival-Titel erreichten in den vergangenen Handelstagen das Niveau der Tiefs in der Finanzkrise 2008. Der einzige Unterschied: Das Geschäft mit Kreuzfahrten wurde in der Finanzkrise zwar deutlich schwieriger, aber nicht unmöglich!

Geschäftstätigkeit ruht derzeit!

In der Virus-Pandemie hingegen wird das Geschäft temporär komplett eingestellt! Alle 18 Schiffe der Princess ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



