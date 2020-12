Carnival Aktie: Wie kann das sein?!

Die Kreuzfahrt-Industrie leidet unter der Corona-Pandemie besonders heftig, das ist keine Frage. Nach ihrem kurzen Aufschwung an der Börse in Folge von ermutigenden Impfstoff-Nachrichten, hat etwa die TUI-Aktie in den vergangenen Tagen wieder ordentlich an Wert eingebüßt. Ganz anders die Papiere von Carnival, größtes Kreuzfahrt-Unternehmen der Welt. Sie legten binnen einer Woche um rund 15 Prozent auf aktuell knapp 20 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung