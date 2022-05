Carnival Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc":

An der Börse New York notiert die Aktie Carnival am 11.05.2022, 13:57 Uhr, mit dem Kurs von 13.16 USD. Die Aktie der Carnival wird dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Carnival entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Carnival als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carnival vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 17,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 32,98 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,16 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Carnival weist derzeit eine Dividendenrendite von 16,26 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 3,1 %. Mit einer Differenz von lediglich 13,16 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Carnival. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 83,29 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Carnival momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Carnival auf dieser Basis überkauft (Wert: 70,54). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Carnival wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.