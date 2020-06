Carnival Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Während zahlreiche Unternehmen den Wochenauftakt für einen deutlichen Kurssprung nutzen konnte, dümpelte Carnival vor sich hin. Das Kreuzfahrtunternehmen steht unter Druck, da die Geschäfte nicht so stark anlaufen wie bei Konkurrenzunternehmen der Reisebranche. Die Kreuzfahrtschiffe werden in den USA bis in den Frühherbst hinein nicht landen können. Insofern fehlen weiterhin bedeutende Teile des Umsatzes.

Carnival ist dennoch derzeit noch im börsentechnischen Aufwärtstrend, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung