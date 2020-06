Carnival Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival hat in der vergangenen Woche gleich gut 13 % verloren. Dies ist ein kleines Alarmsignal, meinen Analysten. Auf der anderen Seite jedoch gibt es Analysten, die das Problem für das Unternehmen nicht so massiv beschreiben wie diese Pessimisten. Im Gegenteil: Das frühere Kursziel bei 20 Euro (!) sei noch immer erreichbar. Was ist jetzt in der neuen Woche zu tun?

