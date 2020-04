Carnival Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival hat sich am Donnerstag kaum bewegt – verglichen mit den Tagen zuvor. Nun stellen sich Analysten wie Investoren die Frage, was jetzt zu tun ist. Die Voraussetzungen für einen massiven Kursanstieg sind nach Meinung von Beobachtern sehr gut, da die Kapitalmarktteilnehmer hier quasi ihre „Zustimmung“ erteilt haben. Nun könnte es, so die Botschaft, deutlich aufwärts gehen. Kursziel seien zunächst weiterhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung