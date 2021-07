Carnival Aktie: Was ist denn da los?

Diese Meldung der Carnival Corporation & plc fiel mir am Donnerstag auf: Das Unternehmen teilte mit, am Vortag (= Mittwoch, 21. Juli) exakt 222.127 Carnival plc Aktien gekauft zu haben. Das geschah in mehreren Transaktionen, die Kaufkurse lagen zwischen 14,02 und 14,42 britischen Pfund (GBP) je Aktie. Der durchschnittliche Kaufkurs lag demnach bei 14,25 GBP je Aktie. Die gekauften Aktien sollen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung