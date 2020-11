Carnival Aktie – Wahnsinn! So geht es weiter!

Die Carnival-Aktie war eine der Aktien, die mit dem Corona-Virus mit am schlechtesten in 2020 bislang verlief! Das weltgrößte Kreuzfahrt-Unternehmen schlidderte eher an der Pleite entlang und jede Verlängerung der diversen Reisebeschränkungen drückte die Stimmung. Die Schuldenlast ist mittlerweile immens angestiegen! Und Experten befürchten, dass Carnival auf Jahre hinaus kein Geld verdienen wird – zumindest nicht genug, um all die Kredite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



