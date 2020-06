Carnival Aktie: Die Vorsicht hat Gründe!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival hat am Dienstag auf ihrem Weg zurück eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Nachdem die Papiere des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens am Montag ein Tageshoch von 22,88 Euro ausgebildet hatten, ging es in Frankfurt am Dienstag zurück bis auf 20,30 Euro. Vorbörslich steht am Mittwoch nun wieder ein Plus bei Carnival auf dem Kurszettel. Die Anleger sind sich ob der Zukunft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



