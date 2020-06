Carnival Aktie: Von wegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Vor dem Pfingstwochenende warnte Börse Online die Anleger, am 1. Juni könne es bei der Aktie von Carnival „zu einem erhöhten Verkaufsdruck kommen“, so die Einschätzung. Der Hintergrund: Am 1. April habe der Kreuzfahrtkonzern bei Investoren 71,9 Millionen Carnival-Aktien zu einem Kurs von acht Dollar platziert. „Eine der Bedingungen der Investoren war, dass weder das Unternehmen selbst noch Führungskräfte oder verbundene ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung