Carnival Aktie: Völlig losgelöst!

Die Aktie von Carnival hatte sich vor dem Wochenende wieder deutlich stabilisiert. Nachdem die Papiere des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens am Donnerstag zeitweilig auf unter 16 Euro zurückgefallen waren, notierte die Carnival-Aktie zum Börsenschluss im Handel am Freitag bei deutlich mehr als 17 Euro. Was die neue Woche bringt, ist völlig ungewiss, denn der Kursverlauf hat sich offenbar von der Nachrichtenlage völlig losgelöst. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



