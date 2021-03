Carnival-Aktie: Unterwegs in turbulenten Gewässern!

Die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens konnte in den vergangenen Monaten an Fahrt gewinnen. Ein Plus von 74,3 % steht hierbei zu Buche. Allerdings musste der Aktienkurs in den letzten sieben Tagen einen kleinen Rückschlag hinnehmen und sank um 5,3 %. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Grund für die erhöhte Volatilität in der letzten Woche könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung