Carnival Aktie: Unglaublicher Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival muss nunmehr einen unglaublichen Schlag erdulden. Das Unternehmen hat demzufolge am Donnerstag gleich einen weiteren Rücksetzer in Höhe von über 6 % hinnehmen müssen. Es wäre erstaunlich, wenn in den kommenden Tagen nicht weitere Unruhen am Markt eintreten würden. Das Kursziel wird zumindest aus der Sicht bestimmter Analysten klar revidiert. Diese Information kommt jedenfalls überraschend und ist wichtig!

Carnival: Wie lange ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung