Carnival Aktie: Unglaublicher Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival zählte ohnehin in den vergangenen Tagen zu den interessantesten Papieren am Markt. Nun hat sich ein neuer Knall entwickelt: Die Aktie kann nach Meinung von Analysten nun deshalb ein deutlich höheres Kursziel entwickeln, weil der Chef des Unternehmens angedeutet hat, dass die jüngsten Maßnahmen am Kapitalmarkt einen vollen Erfolg darstellen. Konkret:

Das Unternehmen hatte u.a. eine Milliarden-Anleihe platziert. Diese war nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung