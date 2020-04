Carnival Aktie: Unglaubliche Euphorie!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival überrascht an den Börsen weiterhin mit erstaunlichen Gewinnen und einer fast unglaublichen Euphorie. Die Investoren scheinen sich an fehlenden Umsätzen nicht zu stören. Auch am Dienstag ging es wieder etwas aufwärts, wobei sogar ein besonders wichtiges Signal entstand. Damit hat die Aktie bestätigt, was Analysten schon vorab behaupten: Hier sei ein Kursziel möglich, das weit über den aktuellen Notierungen verläuft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung