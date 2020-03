Carnival Aktie: Unglaublich, was jetzt passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival ist in den ersten Handelsstunden am Montag noch einmal unter Druck gekommen. Unglaublich, was jetzt passiert. Denn das Unternehmen hatte in den vergangenen fünf Tagen einen weiteren Aufwärtsmarsch, eine kräftige Erholung angedeutet. Nun wird es spannend – eventuell auch für Turnaround-Jäger.

Carnival: Kreuzfahrten – wohin?

Zunächst ist belastend, dass die Branche „Kreuzfahrten“ insgesamt massiv unter Druck geraten ist. Das Corona-Virus, die weltweite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



