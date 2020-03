Carnival Aktie: Temporärer Stopp!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Zu den großen Verlierern beim Thema Corona gehört auch der Kreuzfahrt-Anbieter Carnival Corporation & plc (kurz „Carnival”). Ich weise darauf hin, dass ich bei Carnival investiert bin. Denn wer will schon in Zeiten von Corona auf eine Kreuzfahrt gehen? Das Unternehmen zog seine Schlüsse. Am Freitag (13. März) teilte Carnival mit, dass weitere Kreuzfahrtlinien des Konzerns eine temporäre Pause im Hinblick ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



