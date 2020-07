Carnival-Aktie – Stabil oder brenzlig?

Die Aktie eines der weltweit größten Kreuzfahrt-Unternehmens präsentiert sich stabil! Seit Ende Juni pendelt der Wert in einer engeren Range hin und her. Die 50-Tage-Linie notiert hierbei knapp über den Kursen bei 12,30 Euro und fungiert als Widerstandszone in Verbindung mit der oberen Begrenzung dieser Range. Nach unten hin stützt die runde Marke von 10 Euro. Prozentual gesehen eine interessante Range ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



