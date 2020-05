Carnival-Aktie – So richtig gut sieht das nicht aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Hier konnten Anleger kräftige Gewinne verbuchen! Die Carnival-Aktie hat sich von ihren Tiefs im März und April 2020 deutlich erholt. Auch der jüngste Kurssprung über die 50-Tage-Linie brachte nochmals eine Erholung. Doch so richtig gut sieht das nicht mehr aus! Denn die erreichten Tops wurden eher verkauft. So bildeten sich in den vergangenen Handelstagen wieder schwarze Tageskerzen. Die letzten Tops brachten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



