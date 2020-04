Carnival Aktie: Schluss bis Jahresende!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival ist mit einem weiteren, deutlichen Abschlag in den Donnerstag gestartet: Im Xetra-Handel verloren die Papiere des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt in den ersten Stunden mehr als zehn Prozent auf zeitweilig nur noch 8,20 Euro. Der erneute Einbruch an der Börse hat seine Gründe, denn operativ wird es bei Carnival und seinen Linien immer dramatischer.

Einige Fahrten bis Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung