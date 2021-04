Carnival-Aktie: Schiffs-Karneval muss warten!

Trotz der dritten Corona-Welle hierzulande hatte der Optimismus in der Wirtschaft in den vergangenen Wochen wieder zugenommen. Schließlich sind endlich Impfstoffe verfügbar, einige Länder kommen bei der Immunisierung ihrer Bevölkerung spürbar voran. Das weckte auch in der Reisebranche Hoffnungen auf bessere Zeiten.

An der Börse war diese Zuversicht konkret ablesbar. So erholten sich die Papiere des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival seit November bereits kräftig, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung