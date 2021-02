Carnival-Aktie : Plus von 9,2 Prozent am Montag!

Zu den großen Gewinnern dieses Börsenmontags zählt die Carnival Aktie. Nachdem das Papier des Reiseveranstalters zuletzt in einer Seitwärtsbewegung steckte, trieben die Bullen den Kurs zum Wochenstart deutlich nach oben. An deutschen Börsen entstand ein Plus von 9,18 Prozent, welches Hoffnung auf die weitere Entwicklung macht.

Hoffnung auf den Impf-Fortschritt

Aktuell sind es die Nachrichten über eine mögliche Lockerung der Reisebeschränkungen, welche die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung