Carnival Aktie: Pause verlängert!

Die Carnival Corporation & plc (kurz “Carnival”) besteht bekanntlich neben der Kernmarke aus weiteren kleineren Schifffahrts-Linien. Ein Beispiel: Die Princess Cruises. Und offensichtlich gilt bei Carnival keine einheitliche Linie in Bezug darauf, wann die einzelnen Linien des Konzerns den Betrieb wieder aufnehmen sollen. So hieß es vor einigen Tagen von Carnival in Bezug auf Princess Cruises: Die Pause („global pause“) bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung