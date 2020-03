Carnival Aktie: Ob die Sonderangebote Erfolg haben?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Das Thema COVIC-19 bzw. "Corona" trifft derzeit natürlich Touristik-Unternehmen. Und das nicht nur von der Stimmungslage in Bezug auf deren Aktien, sondern auch greifbar in Form von zurückgehenden Buchungen. Und die Buchungen von heute sind die Umsätze von morgen. So hatte z.B. TUI mitgeteilt, dass es „schwächere Buchungen" seit dem Auftreten der „ersten COVIC-19-Fälle in Norditalien und Teneriffa" gegeben hatte.



