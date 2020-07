Carnival Aktie: Ob Ryndam oder Rotterdam?

Von der Carnival Corporation & plc (kurz “Carnival”) gibt es auch einige eher leicht zu nennende Mitteilungen. So teilte Carnival am Donnerstag in Bezug auf die zum Konzern gehörende „Holland America Line“ mit, dass der Name eines neu gebauten Schiffes geändert werden soll – von „Ryndam“ zu „Rotterdam“. Es soll zudem das neue Flaggschiff der Flotte werden. Die Rotterdam soll am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung