Carnival Aktie: Neues von P&O Cruises!

Die zum Carnival-Konzern gehörende „P&O Cruises" will die Aussetzung der eigenen Kreuzfahrten („pause" genannt) bis 15. Oktober 2020 verlängern. Das teilte Carnival am Dienstag mit. P&O Cruises will sich den Angaben zufolge nicht darauf fokussieren, wann die eigenen Schiffe wieder die Fahrten aufnehmen. Stattdessen soll es darum gehen, wie ein möglichst passendes Restart-Protokoll entwickelt wird. Dies soll natürlich auch die Gesundheit



