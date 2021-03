Carnival-Aktie: Neuer Optimismus!

Ist in den USA schon bald wieder ein normales Reisen möglich? Die Wall Street legt in dieser Frage einen neuen Optimismus an den Tag. Zu den Unternehmen, die von der Rückkehr der Urlauber profitieren könnten, zählt der Kreuzfahrt-Anbieter Carnival. Die Aktionäre waren trotz der aussichtsreichen Nachricht am Mittwoch erst zurückhaltend.

Prognose von JPMorgan

Die Analysten von JPMorgan sehen einerseits die Hoffnung auf eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung