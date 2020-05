Carnival Aktie: Licht am Ende des Tunnels!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival ist in der allgemein guten Stimmung in der Luftfahr- und Touristikbranche zum Wochenstart, nun ja, mit nach oben gespült worden. Um 3,5 Prozent ging es mit den Papieren des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt auf 13,86 Euro in Frankfurt zum Handelsschluss. Und in der Tat: Auch wenn an ein Auslaufen der Schiffe der Aida-Mutter aktuell wegen der Corona-Pandemie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung