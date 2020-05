Carnival-Aktie: Kurs hält sich wacker!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

In Europa gehen die ersten Lockerungen weiter und die Wirtschaft wird wieder langsam hochgefahren. Dies dürfte irgendwann auch die Reiseindustrie betreffen, das hoffen die Protagonisten zumindest. Der Kurs der Carnival Aktie hat zuletzt nicht mehr groß an Wert verloren, die Aktionäre scheinen nun in Lauerstellung gegangen zu sein. Groß trennen will sich wohl aktuell niemand von seinen Anteilen, das ist ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



