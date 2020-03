Carnival-Aktie: Kreuzfahrgigant vor dem Neubeginn!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Nachdem die Aktie von Carnival vor zwei Tagen ein neues Tief erreicht hat, scheint sich heute die Situation wieder etwas zu bessern. Der Kurs der Aktie steigt den zweiten Tag in Folge an und gewinnt am Freitag mehr als 6 % hinzu. Ob damit der Abwärtstrend aber vorbei ist, wird sich wohl erst in den nächsten zwei Wochen zeigen. Die Zentralbanken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



