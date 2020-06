Carnival-Aktie: Kommt die zweite Welle?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

In den letzten Tagen hat sich der Kurs der Carnival Aktie schwächer gezeigt. Anleger trennten sich vor allem nach der Zunahme von Corona Fällen in den USA von der Aktie. Die Situation ist noch im Anfangsstadium, aber es bleibt unsicher, wie sich die Zahlen nun in Texas und Co. entwickeln. Sollte nun eine zweite Welle starten, dürfte dies die schnelle Erholung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



