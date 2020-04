Carnival Aktie: Der Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival überrascht an den Börsen weiterhin. Fast ist ein kleiner Hype zu beobachten. Am Montagmorgen folgte ein weiterer Knall. Investoren fragen sich langsam wieder, ob hier sogar Long-Positionen sinnvoll seien. Über Tage hatte es nach einem radikalen Ausverkauf ausgesehen. Short-Investoren haben sich bereits gefreut, sofern der Einstieg in solche Papiere nicht bereits zu teuer wäre.

Carnival: Wie geht es jetzt weiter?

