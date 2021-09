Carnival-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Carnival-Aktie befindet sich seit der zweiten Juli-Hälfte in einer Aufwärtsbewegung, die in den letzten Tagen noch einmal deutlich an Dynamik gewonnen hat. Grund sind die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal (bis Ende August). Hier verzeichnete der Kreuzfahrtveranstalter unter dem Strich zwar größere Verluste als erwartet, wies dafür aber einen positiven Cashflow aus. Die Börse quittiert dies mit deutlichen Zugewinnen. In den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung