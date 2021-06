Carnival-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie der britisch-amerikanischen Kreuzfahrtreederei Carnival hat in der zweiten Mai-Hälfte eine Aufwärtsbewegung gestartet, die Anfang Juni zum Ausbruch über den bei 1.775 britischen Pence (GBX) verlaufenden Widerstand führte. In der Spitze stieg die Aktie bis auf 1.890,20 GBX (09.06) und markierte an dieser Stelle ein neues 12-Monats-Hoch. In den letzten Tagen hat das Papier wieder mit Abgaben zu kämpfen. Möglicherweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung