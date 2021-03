Carnival-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Carnival-Aktie ist mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Montag gewann der Wert an der Xetra 8,61 Prozent hinzu und schob sich damit wieder ganz dicht an die 20,00-Euro-Marke heran. Im Rahmen der seit Ende Januar laufenden Aufwärtsbewegung war der Kurs in der vergangenen Woche bis auf 21 Euro gestiegen, am Freitag mit einer langen roten Kerze aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



