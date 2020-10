Carnival Aktie: Kann man das überhaupt überleben?

Die schlimmen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie machen sich natürlich vor allem in der Reise- und Touristikbranche bemerkbar. Als weltweit größtes Kreuzfahrtunternehmen ist Carnival enorm stark betroffen. Die Flotte, bestehend aus über 100 Schiffen, stand zwischenzeitlich komplett still und nun sahen sich auch noch die drei Marken Carnival Cruise Line, Holland America Line und Seabourn einem Hackerangriff ausgesetzt. Inwiefern macht sich all ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung