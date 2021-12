Carnival-Aktie: Kann die Erholung fortgesetzt werden?

Vorangegangen war eine massive Abwärtsbewegung. Sie hatte am 5. November oberhalb des 50-Tagedurchschnitts auf einem Hoch bei 20,15 Pfund begonnen. In einer steilen Abwärtsbewegung durchschnitt die Aktie Unterstützungen wie weiche Butter. Erst auf einem Tief bei 13,39 Pfund konnte der Abverkauf am 1. Dezember gestoppt werden. Seitdem läuft eine Erholung.

