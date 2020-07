Carnival-Aktie: Ist eine Erholung noch realistisch?

Die Erholung, die im Mai stattgefunden hat, ist bei der Carnival Aktie inzwischen Geschichte. Die Carnival Aktie befindet sich wieder in einem Abwärtstrend und viele Signale, die für eine Gegenbewegung sprechen, gibt es aktuell nicht. Die Volatilität ist ebenfalls in den letzten Tagen kräftig gesunken. Wird die Aktie also jetzt ihre alten Tiefs testen oder kann sich doch noch eine Gegenbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung