Carnival Aktie: Ist das die Rettung?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival schien in der zurückliegenden Woche wieder auf dem Weg in Richtung ihrer historischen Tiefstwerte von Anfang April. Ausgehend von noch 11,50 Euro zum Wochenbeginn rutschten die Papiere des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens auf bis zu 8,81 Euro am Donnerstag. Doch dann kam es zum Turnaround: Die Aktie des von der Corona-Pandemie schwer gebeutelten Aida-Mutterkonzerns zog kräftig an, denn Carnival ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung