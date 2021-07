Carnival-Aktie: Ist das JETZT ein Kauf?

Anleger als auch Urlauber hatten sich schon gefreut. Die Corona-Pandemie schein ein Ende zu finden. So konnten in den vergangenen Wochen erste Kreuzfahrtschiffe wieder in See stechen. Auch Mallorca wurde wieder angefahren. Doch nun greift die Angst wieder um sich. Die Delta-Variante des Corona-Virus verhagelt hier unter anderem die Stimmung.

Unterstützung erreicht in der Carnival-Aktie!

Mit den jüngst eingetrübten Hoffnungen auf eine komplette ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung