Carnival Aktie: Der Horror!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Der US-Kreuzfahrtkonzern Carnival hat gestern seinen Anlegern einen Einblick in die Bücher gewährt und die jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. Der Konzern wurde stärker von der Krise getroffen, als erwartet. Die Aktie reagiert im Vorbörslichen Handel mit einem Kurseinbruch von ca. 7 %. Zum Handelsstart drehte die Aktie jedoch wieder ins Plus und gewinnt am Vormittag rund 3,5 %.

Im abgelaufenen 2. Quartal musste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung