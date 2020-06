Carnival Aktie: Die Hoffnung verleiht Flügel!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival hat zum Handelsbeginn am Freitag einen enormen Kurssprung hingelegt. Um mehr als acht Prozent ging es mit den Anteilsscheinen des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens am Handelsplatz Frankfurt in der ersten Handelsstunde nach oben auf 17,61 Euro. Nach ihrem Rücksetzer vor Pfingsten auf bis zu 13,34 Euro hat Carnival seinen Börsenwert damit bereits wieder um rund ein Drittel gesteigert. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



