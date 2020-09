Carnival-Aktie: Die Hoffnung lebt!

Als Donald Trump in der vergangenen Woche einen Corona-Impfstoff schon für Anfang November in Aussicht stellte, sorgte das für blanke Euphorie bei den Anlegern von Carnival. Zwar mahnten Beobachter schon früh, dass derartige Pläne nach derzeitigem Kenntnisstand kaum in die Tat umzusetzen wären. Davon ließen die Aktionäre sich aber nicht im Ansatz stören. Geplagt von enormen Kursverlusten seit Jahresbeginn greifen diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung