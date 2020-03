Carnival Aktie: Hat der Sturm sich schon gelegt?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Nachdem Carnival ankündigte, für mindestens 60 Tage keine Kreuzfahrten mehr zu veranstalten, ging der Aktienkurs des Unternehmens baden. Am Freitag besserte sich die Stimmung jedoch wieder deutlich. Zwar ging es an den US-Börsen bis zum Nachmittag noch bergab, bis Handelsschluss konnte jedoch ein Plus von stattlichen 17,43 Prozent erreicht werden. Völlig überraschend ist das nicht.

Es kehrt Ruhe ein!

Zustande kommen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung