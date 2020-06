Carnival Aktie: Hammer! Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival könnte eine der interessantesten Aktien der neuen Woche werden. Was ist jetzt zu tun? Diese Frage stellen sich Analysten wie Investoren nach einem rasanten Kursanstieg gleichermaßen. Am Freitag alleine ging es immerhin um 17 % aufwärts. Am Montag wurden in den ersten Handelsstunden weitere + 13 % realisiert. Sofern die Notierungen nun auch noch eine wichtige Obergrenze im Chartbild erreichen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



