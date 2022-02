Carnival Aktie: Gute Buchungen?

Und da gab es vom Konzern zu Wochenbeginn die Nachricht, dass die Cunard Line einen guten Start hatte mit dem Sommerprogramm 2023. Da sollen über 150 internationale Reisen im Angebot sein. Und in den ersten beiden Tagen der Buchungen soll es eine so starke Nachfrage gegeben haben, dass sogar der beste Wert in einem Jahrzehnt erreicht wurde. Nun, bei solchen Angaben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung